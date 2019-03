En Dënschdeg de Moie géint 9.30 Auer koum et zu Gréiwemaacher an der Route du Vin zu engem Aarbechtsaccident.

Iwwerdeems ee Gefier ausgeraumt gouf, huet ee vun den Aarbechter sech säi Been tëscht dem Won an enger Mauer ageklemmt. De Mann gouf schwéier um Bee blesséiert an huet nach op der Plaz misse behandelt ginn. Uschléissend gouf de Blesséierte mam Rettungshelikopter an d'Klinik bruecht.