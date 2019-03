"Wëllt Dir, datt d'Gemeng Leideleng an de Walbezierk Zentrum wiesselt"?, esou d'Fro vum consultative Referendum.

De Vott en Dënschdeg am Leidelenger Gemengerot war u sech eng Formsaach an awer: um Walsonndeg, wou d'EU-Parlament nei gewielt gëtt, gëtt zu Leideleng och e consultative Referendum ofgehalen, dat mat enger eenzeger Fro: "Wëllt Dir, datt d'Gemeng Leideleng an de Walbezierk Zentrum wiesselt"?

464 Ënnerschrëften, déi bei de wahlberechtegte Leidelenger gesammelt gi waren, hunn de Conseil en Dënschdeg derzou bruecht, fir dem Ofhale vun engem Bierger-Vott de 26. Mee eestëmmeg zouzestëmmen.

D'Initiative fir de Walbezierk ze wiesselen war vun der Oppositioun am Gemengerot ausgaangen, déi sech op der Lëscht "Zesumme fir Leideleng" regroupéiert haten.

E Véierel vun de Leidelenger Wahlberechtegte war néideg, fir e Referendum ze froen, dëst wieren 355 Stëmme gewiescht, eng 464 waren der wéi gesot gesammelt ginn.

Wann de Vott am Referendum positiv géif ausgoen, wier Leideleng no Koplescht eng weider Gemeng, déi sech fir e Wiessel vum Walbezierk ausschwätzt.

Egal wéi de Vott de 26. Mee ausgeet, bënnt e Gemeng a Regierung u keng Decisioun. D'Inneministesch hat an dëser Fro wësse gedoen, datt d'Parlament gefuerdert wier, well misst iwwerpréift ginn, op net misst d'Verfassung geännert ginn.