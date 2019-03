Mat der Ouverture vum neie Centre Commercial op der Cloche d'or gëtt dat Realitéit.

Eng Chance fir d’Chômeuren hei am Land an zugläich eng Erausfuerderung fir d’Employeuren, déi vill Leit sichen. D’Zäit leeft um Chantier a beim Rekrutement. An zwee Méint soll den neie Centre Commercial op der Cloche d’or opgoen. Fir Mëtt Mee ass d’Ouverture geplangt. 130 Butteker, méi wéi 20 Restauranten an e grousse Supermarché sichen dofir Personal.

An deem Zesummenhang huet d’Adem en Jobday organiséiert, dee sech just ronderëm d’Aarbechtsplazen am Centre Commercial gedréint huet. Just 35 vun den iwwer honnert Butteker a Restaurante waren op der Plaz, ma déi hunn awer Leit gesicht fir op 700 verschidde Posten.

Am Virfeld hate sech schonn iwwert 900 Chômeuren iwwert d’Adem fir dësen Event ugemellt. Geschätzt si bis zu 2.000 Leit den Dag um Jobday passéiert.

Offiziellt Schreiwes

Jobday ADEM/EURES pour le Centre commercial Cloche d'or (07.03.2019)



Le 7 mars 2019, l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) et le réseau EURES transfrontalier, qui regroupe les services de l'emploi de la Grande Région, ont organisé un grand Jobday pour le centre commercial Cloche d'or de 9 à 16 heures. Isabelle Schlesser, directrice de l'ADEM, et Dan Kersch, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, y ont témoigné de l'importance de ce genre d'initiative. «Plus de 900 personnes, demandeurs d'emploi inscrits à l'ADEM et d'autres personnes à la recherche d'un emploi, participent à l'événement», a annoncé Isabelle Schlesser. «C'est le Jobday le plus important qu'organisent l'ADEM et EURES cette année au niveau du nombre de participants».

Le ministre Dan Kersch a, de son côté, également salué l'initiative. «Des événements comme ce Jobday permettent aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi d'entrer directement en contact avec les employeurs. En tant que ministre, je soutiens absolument cette approche.»

La matinée était réservée aux demandeurs d'emploi inscrits à l'ADEM tandis que l'après-midi, les portes se sont ouvertes au grand public, à toutes les personnes à la recherche d'un nouveau défi professionnel.

35 enseignes du centre commercial Cloche d'or, qui ouvrira ses portes en mai 2019, ont participé à ce salon de recrutement. Les profils recherchés par les magasins et restaurants variaient du conseiller en vente au caissier en passant par le réassortisseur ou encore tous les métiers en rapport avec le secteur de la gastronomie. En tout, plus de 700 postes étaient à pourvoir!