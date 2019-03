D'Pompjeeën haten d'Feier séier ënner Kontroll. Si hunn allerdéngs mussen een Deel vum Daach opmaachen, fir no Brandnäschter ze sichen.

D'Läschaarbechten hu bis 23.30 Auer gedauert, nodeems d'Feier géint 19.15 Auer ausgebrach war.

Am Asaz waren d'Pompjeescorpsen vu Biissen, Colmer-Bierg, Ettelbréck an Dikrech. Et gouf kee blesséiert.