D'Lëtzebuerger Createure si kloer fir d'Copyright-Direktiv vun der EU, dat seet den Direkter vun der Sacem.

RTL-News: Copyright-Direktiv - Ginn Uploaden an Zukunft méi schwiereg?

Sacem këmmert sech speziell ëm Lëtzebuerger Auteuren. Wärend d'Lëtzebuerger Politik d'Direktiv éischter kritiséiert, soen déi concernéiert Kënschtler, datt se dréngend néideg wier. An dat wëll déi grouss Plattforme misste responsabiliséiert ginn, seet den Direkter vun der Sacem Marc Nickts: "Et geet hei gréisstendeels ëm kommerziell funktionéierend Plattformen, déi am Internet geschützte Contenuen notzen, fir deen engem Public disponibel ze maachen."

Ee vun deenen Internet-Risen ass Youtube, déi Millioune verdéngen un Inhalter, déi vun de Createuren eropgeluede ginn, betount de Museker Serge Tonnar: "Se musse sech guer net rechtfäerdege vis-à-vis vun de Createuren, vis-à-vis vun den Droits d'auteuren, vun de Createuren a kënnen am Fong maachen, wat se wëllen."

Et wier eng Direktiv, mat där d'Createure fair a gerecht remuneréiert ginn, wann hir Wierker am Internet genotzt ginn - wat de Moment net de Fall ass. De President vun der Commission Consultative vun der Sacem, David Laborier betount, datt d'Musek quasi just nach online consomméiert gëtt: "Mee fir datt en Artist seng Famill ernäre kann, ass en op d'Droits d'auteuren ugewisen, déi de Moment net équitabel gestallt sinn."

Dem Serge Tonnar no geet et net just ëm Remuneratioun, mee och drëm, op d'Rechter kënnen ze halen: "Ech si selwer op Youtube a wann ech do zum Beispill wëll nofroen, firwat ech bei engem Video keng Sue mat Reklamme ka verdéngen - just als Beispill - da kritt een do absolut keng Äntwert. Do ass et ganz schwéier, mat Leit iwwer Rechter ze diskutéieren. Wann déi Direktiv duerchkënnt, musse si de Leit äntweren."

Wat d'Géigner vun der Direktiv ugeet, sou mengt de Marc Nickts, datt vill Desinformatiounen zirkuléieren an Angscht gemaach géing ginn: "Et gëtt duergestallt, wéi wann den Internet vun haut géif duerch sou eng Direktiv, déi am Fong en Faveur ass fir e Level playing field ze kreéieren, wou jidderee sech erëm fënnt, géif den Internet futtimaachen."

Déi Angscht wier allerdéngs net begrënnt. Donieft bedauert d'Sacem, datt d'Decisioune vun der Lëtzebuerger Politik unilateral geholl gi wieren an net mat de Concernéierte geschwat gouf.