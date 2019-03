An engem Communiqué dréckt déi "antifaschistesch, feministesch an antikapitalistesch Beweegung" vun deene Lénken hir Solidaritéit mat den Affer aus.

De "Youth for Climate"-Streik, dee jo e Freideg dausende Jonker an der Stad mobiliséiert hat, fir op de Klima opmierksam ze maachen, huet zënterhier deels héich Welle geschloen.

Zum enge gouf d'Manifestatioun jo deels hefteg kritiséiert - dat net eleng zu Lëtzebuerg, mä och an anere Länner op der Welt. Déi jonk Lénk veruerteelen et dann och, dass de Streik deels "diskreditéiert" an "appropriéiert" gouf.

Zum aneren hätten eenzel Spréch ganz schro Reaktiounen ausgeléist. An engem Facebook-Post vu "Laika" geet ëm déi mëttlerweil bekannte Schëlter, déi vu Fraen op der Manifestatioun gewise goufen. Hei ware jo sarkastesch an ironesch Spréch wéi "Fuck me, not the planet" oder "Destroy my pussy not my earth!" ze liesen.

Dës Aussoe si bei verschiddene Leit op de sozialen Netzwierker schlecht ukomm - an du gouf net de Ball, ma d'Fra gespillt: D'Fraen, déi dës Schëlter an d'Luucht gehalen hunn, goufen nämlech op de sozialen Netzwierker ganz uerg kritiséiert a mat deels krassem Haass bombardéiert, esou d'Plattform Laika. Wéi et heescht, wieren et souguer Opriff zur Vergewaltegung ginn a Vergewaltegung wier verharmloost ginn, eppes, dat ee bei Laika op kee Fall akzeptéiere kann an och net wäert.

© RTL Archiv

Besonnesch tragesch ass de Fait, dass verschidde concernéiert Fraen hire Profil op de soziale Netzwierker hätte misse läschen, well de Shitstorm aus Haass an den Drock einfach ze grouss gi wieren.

Der Plattform "Laika" no weist dat, dass d'Sexualitéit vu Fraen och am Joer 2019 nach ëmmer net fräi ass an et nach ëmmer en Ënnerscheed mécht, wéi Fraen respektiv Männer mat hirer Sexualitéit dierfen/sollen ëmgoen.