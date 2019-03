Déi fréier Nord-Deputéiert bei der DP iwwerhëlt domadder d'Successioun vum Georges Wivenes.

D'laangjäreg Wëntger Buergermeeschtesch a fréier liberal Nord-Deputéiert Agny Durdu gëtt nei Presidentin vum Staatsrot.

Dat wat mer Iech ewell viru Wochen op dëser Antenne gemellt haten, gouf e Mëttwoch de Moien am Regierungsrot offiziell ofgeseent: deemno iwwerhëlt d'DP-Politikerin vum 1. Abrëll un d'Successioun vum Georges Wivenes, dee sengersäits zanter 13 Joer an der héijer Kierperschaft war.

D'Madamm Durdu war 2006 an de Staatsrot komm, dat an der Successioun vum Carlo Meintz, deen zejoert am Alter vu 84 Joer verscheet ass.

Neie Vizepresident gëtt de Patrick Santer, iwwerdeem de Romain Nati um Poste vum Zweete Vizepresident vum Staatsrot bleift.

De Jurist Patrick Santer ass zanter genee 10 Joer Member am Staatsrot an hat deemools de Vic Rod ersat. De Fils vum CSV-Éiere-Staatsminister Jacques Santer ass "Partner" an der Affekoten-Etude Elvinger-Hoss-Prussen.

De Romain Nati sengersäits, aktuelle CHL-Generaldirekter, ass zanter ewell 15 Joer am Staatsrot an hat 2004 de Nicolas Schmit remplacéiert.

Dee rezentst genannte Member vum Staatsrot ass den Affekot Yves Wagener, dee fir déi Gréng mat an d'Wale war, an op den 1. Februar de Mike Mathias ersat huet.