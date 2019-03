De groussen Interview haut den Owend um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

Vun de ronn 7.000 Infirmieren an Infirmièren, déi zu Lëtzebuerg schaffen, hunn nëmme 36% déi Lëtzebuerger Nationalitéit a just 10% vum Infirmierspersonal gëtt och hei am Land ausgebilt.

D'Zuel vun den Inscriptiounen am 1. Joer vun der Formatioun fir den Infirmier am Lycée technique pour professions de santé (LTPS) hëlt och of.

Wisou den Desinteressi um Beruff bei deene Jonken? Läit et dorun, dass een zu Lëtzebuerg just e BTS-Diplom kritt? Ass de Beruffsalldag ze stresseg? Oder ass dat verfälscht Bild vum Infirmier an der Gesellschaft de Problem?

RTL huet am Secteur nogefrot an d'Generalsekretärin vun der ANIL (Association Nationale des Infirmières et Infirmiers Luxembourgeois), Anne-Marie Hanff, an d'Directrice des Soins vum CHL, Monique Birkel, am Studio zum Thema interviewt.