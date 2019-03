An der Lescht zirkuléiert ganz uergt kannerpornografescht Material op de sozialen Netzwierker. An dat an der Haaptsaach tëscht Jugendlechen.

Dat mellt d'Police um Donneschdeg de Moien. Op Nofro hin huet de Claude Weis vun der Police Judiciaire RTL confirméiert, dass déi Jonk am Secondaires-Alter e Link iwwer Snapchat verschécken, wou een e Video ze gesi kritt, an dem e Puppelche vergewaltegt gëtt. Duerno géife si de Link viruschécken. D'Police ënnersträicht an dem Kontext, dass d'Kucken an d'Verdeele vu Kannerpornografie strofbar ass. Et hätte sech eng Rei Leit bei der Police gemellt, well de Video sou schockant ass. De Claude Weis sot RTL, dass hien an den 14 Joer vu senger Carrière bei der Police Judiciaire scho bal alles gesinn hätt, mä dat do wär esou uerg, dass hien et net nach eemol misst kucken.