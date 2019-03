2.145 Nuetsvolle goufen 2018 notéiert, 81 manner wéi nach virzejoert. E Minus vun 3,6%, trotz enger Augmentatioun vum Fluchtrafic ëm 8,5%.

Mam Fligerkaméidi nuets sinn déi mannst Leit frou, virun allem déi net, déi ronderëm e Fluchhafe wunnen.

Zejoert goufen et um Findel awer manner där Nuetsvollen ewéi nach déi Jore virdrun.

Dat äntwert de Mobilitéitsminister François Bausch dem CSV-Deputéierten a Stater Schäffe Serge Wilmes op eng parlamentaresch Fro.

D'Zuel vun den Nuetsflich ass also erofgaangen, woubäi mer awer nach ëmmer iwwert dem Niveau vun 2015 an 2016 louchen.



De Minister Bausch präziséiert, datt bei Volle méi spéit an der Nuecht d'Baisse nach méi däitlech war. Tëscht Hallefnuecht a 6 Auer moies gouf vun 2017 op 2018 eng Baisse vun 9,5% notéiert.



2015 goufe Quoten agefouert, fir d'Autorisatioune fir exzeptionell Nuetsvollen ze limitéieren.

Do nennt de Minister keng präzis Chifferen, verweist awer op eng Charte déi d'lescht Joer mat Cargolux ënnerschriwwe gouf, fir d'Nuisancen an de Grëff ze kréien.



D'Lëtzebuerger Cargogesellschaft huet esou hir Nuetsvolle vu virzejoert op zejoert reduzéiert, et waren där Flich 46 manner.



Dann däerf d'Administration de la navigation aérienne Chargë berechnen. Do gëtt et der den Ament, déi Zerwisser um Terminal concernéieren.

De Serge Wilmes wollt do wëssen, wéi et ëm déi nei Redevance steet, déi soll agefouert ginn.

Dës wier am Gaang, ausgeschafft ze ginn, heescht et am Schreiwes. Si concernéiert de Finanzement vun Zerwisser, déi de Fluchhafe géintiwwer sengen Usagere leescht, notamment de Fluchgesellschaften an de Passagéier. Se misst als néidege Revenu vun engem Fluchhafen ugesi ginn.



Eng Redistributioun zu Gonschte vun de Leit, déi ronderëm de Fluchhafe wunnen, wier iwwerdeems net virgesinn.