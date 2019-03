Zejoert hate mer e Wirtschaftswuesstem zu Lëtzebuerg vun 2,6%. Dat weist eng éischt Estimatioun vum Statec.

Am leschten Trimester 2018 war et e Plus vun 1,7% beim PIB am Verglach mam Joer virdrun.

Schreiwes

Première estimation du PIB en volume pour le 4ème trimestre 2018: +1.7% sur un an

Première estimation du PIB en volume pour l’année 2018: +2.6%

Au quatrième trimestre 2018, l’évolution du PIB en volume a été de +1.7% par rapport au quatrième trimestre de 2017 et de +0.3% par rapport au trimestre précédent. Les évolutions annuelles du PIB en volume pour 2018 sont révisées comme suit: +2.8% au lieu de +3.1% pour le troisième trimestre, +3. 0% au lieu de +3.3% pour le deuxième trimestre et +3.0% au lieu de +3.4% pour le premier trimestre. Le STATEC publie la première estimation du Produit Intérieur