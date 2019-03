Zanter 2012 ass d’Kläranlag zu Beggen a Betrib. Si ass déi Gréissten hei am Land an huet eng Kapassitéit fir iwwer 200'000 Awunner. Dat geet awer net duer.

AUDIO: Weltwaasserdag 2019 - Reportage Christophe Hochard

Drénkwaasser ofsécheren an d’Beggener Kläranlag vergréisseren. Grouss a vill Projete stinn déi nächste Joren an der Haaptstad an d’Haus.

© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg

D’lescht Joer goufen an der Stad Lëtzebuerg, an der Moyenne pro Dag 178 Liter Waasser op de Kapp verbraucht. Nieft dem Waassertuerm zu Gaasperech bei der Autobunn, gëtt elo e weideren um Kierchbierg gebaut. D’Kapassitéit klëmmt esou ëm 1000 Meter Kipp Waasser.

D’Stad Lëtzebuerg huet eng 62 Waasserquellen. Dovunner sinn der allerdéngs ronn 40 ausser Betrib. Grënn sinn ze héich Nitratwäerter oder well se duerch Pestizide belaascht sinn. Dobäi gi reegelméisseg Analyse vum Waasser gemaach. 137'000 Euro goufen an déi Waasseranalysen investéiert.

Zanter 2012 ass d’Kläranlag zu Beggen a Betrib. Si ass déi Gréissten hei am Land an huet eng Kapassitéit fir iwwer 200'000 Awunner. Dat geet definitiv net méi duer, wann d’Populatioun an der Stad Lëtzebuerg séier viru wiisst. Dofir gëtt d’Anlag an de nächsten 10 Joer op 450'000 Awunner ausgebaut. Bal 200 Milliounen Euro kascht dësen ambitiéise Projet.