D'Beamte vun der Douane konnten an de leschten Deeg e gréisseren Drogereseau am Süde vum Land opdecken.

No 3 Méint Ermëttlungen huet d'Douane 2 Drogendealer gestallt, déi haaptsächlech am Süde vum Land aktiv waren. 5 Kilo Heroin goufe sécher gestallt, sou wéi eng gewëssen Zomm Boergeld, Kokain an Haschisch.

Bei der spéiderer Perquisitioun an engem Haus goufen nach 220 Gramm Heroin a Material fir Heroinbullen hierzestellen, fonnt.

De Verkaafswäert vun den Drogen läit wäit iwwer 100.000 Euro.

Eng drëtt Persoun, e Kompliz, gouf och festgeholl a koum virun den Untersuchungsriichter.

Schreiwes