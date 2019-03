Eng RTL-Ekipp war d'lescht Nuecht am Escher Spidol. Ëm déi 100 Leit goufen an där Zäit vun den Infirmières- an Dokteschekippen ënnersicht a behandelt.

Laang Waardezäiten: Eng Nuecht an der Urgence

Eng RTL-Ekipp war d'lescht Nuecht am Escher Spidol. Ëm déi 100 Leit goufen an där Zäit vun den Infirmières- an Dokteschekippen ënnersicht a behandelt.