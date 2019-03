Gréisser Kollisioun op der A13 tëscht Altwis a Fréiseng. 4 Autoe waren implizéiert an eng Persoun gouf verwonnt.

Den Accident war géint 20 Auer. Engem Aenzeien no hat eng Camionnette en Deel vun hirer Charge verluer an ass dowéinst op der Pannespur stoe bliwwen. Wéi de Chauffer dunn nees op d'Autobunn gefuer ass ouni op der Pannespur ze beschleunegen, konnt en Auto dee vun hanne koum, net méi auswäichen. En ass der Camionnette hannen drop gerannt. Och zwee weider Gefierer konnten doropshin net méi evitéieren, an den Accident involvéiert ze ginn.

D'Ambulanz vun Diddeleng an d'Asazzentere vu Fréiseng a Munneref goufen op d'Plaz geruff. Eng Persoun koum mat liichte Blessuren an d'Spidol.

Um kuerz virun 20 Auer war tëscht Kanech a Lenneng een Auto an ee Bam gerannt, woubäi eng Persoun blesséiert gouf. D'Asazzentere vu Kanech a Wuermer waren op der Plaz, grad wéi den Asazzenter Kanech an de Samu aus der Stad.

Géint 20.30 Auer ass tëscht Feelen an Heischent ee Motocyclist mat engem Auto kollidéiert, hei goufen zwou Persoune blesséiert. D'Ambulanze vun Dikrech an Ettelbréck, grad wéi de Samu vun Ettelbréck hu sech ëm déi Blesséiert bekëmmert. D'Pompjeeë vun Ettelbréck a Feelen waren am Asaz.

Den 112 mellt dann och nach ee Féier an enger Kichen um Lampertsbierg, an der Avenue du Bois. Hei blouf et beim Materialschued.