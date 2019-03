Le 22 mars 2019, Corinne Cahen, ministre de la Famille et de l’Intégration, Pascal Peters, directeur central de la police administrative, et Tim Pauly du Service national de prévention de la criminalité de la police grand-ducale, ont présenté la campagne de sensibilisation pour personnes âgées «Léif Boma, léiwe Bopa, Loosst iech net beducksen!» La campagne, qui a été développée par le Service national de prévention de la criminalité de la police grand-ducale en collaboration avec le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, vise à sensibiliser les personnes âgées – une cible privilégiée des criminels - aux risques liés aux arnaques qui ont augmenté au cours des dernières années. À cette fin, une affiche ainsi que des dépliants en plusieurs langues contenant des conseils préventifs pour se protéger contre les arnaques comme: les vols par ruse,

les faux petits-enfants et les faux policiers,

et les promesses de gain et les arnaques par Internet, ont été créés. Pour que l’affiche et les dépliants captent l'attention des personnes visées, le choix de la photo s’est consciemment porté sur un enfant qui avertit ses grands-parents par des annonces claires et directes. Les outils de la campagne seront distribués largement, notamment aux communes, aux foyers et services pour personnes âgées, aux médecins généralistes, aux hôpitaux, aux commissariats de police, sur des foires et évènements pour les seniors etc. En outre, les conseillers en sécurité pour personnes âgées SenioreSécherheetsberoder», qui ont suivi une formation spécifique du Service national de prévention de la criminalité de la police grand-ducale avec le soutien du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, transmettront les différents conseils de prévention lors de leurs conférences tenues auprès de Clubs Seniors, d’associations ou de toute autre institution pour personnes âgées.