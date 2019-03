D'Sonn, d'Äerd an d'Wieder, ënnert deem Motto gëtt um Samschdeg de Welt-Meteo-Dag gefeiert.

Zu Lëtzebuerg hëlt d'Dauer, wou d'Sonn fräi um Himmel steet zou, dat beleeën d'Date vum Wiederdéngscht vun der Landwirtschaftsverwaltung. D'Sonn ass de Motor vum Wieder. Déi ganz Energie, déi an der Atmosphär dran ass, sief dat a Form vu Wand, Sonnenenergie oder Temperatur. D'Sonn huet ee groussen Impakt op d'Meteo an d'Previsiounen. De Klimatolog Andrew Ferrone erkläert, wéi sech op engem sonnegen Dag Wolleken um Himmel forméiere kënnen, zum Beispill wa moies kloren Himmel ass. D'Sonn wiermt d'Äerd op an et kënnt zu Mouvementer an der Atmosphär. Wann d'Loft ufänkt eropzegoen, bilde sech Wolleken. Dat mierkt ee virun allem am Summer, dat dacks zu Donnerwieder féiert.

Op de Meteosstatioune vum Wiederdéngscht vun der Landwirtschaftsverwaltung gi ronderëm d'Auer Wiederdate gesammelt. Um Internetsite agrimeteo.lu kann een d'Wiederstatioune live suivéieren.

Op de Meteosstatioune vum Wiederdéngscht vun der Landwirtschaftsverwaltung gëtt gemooss wéi laang a wéi staark d'Sonn schéngt. An de leschte Joren hätt ee festgestallt, datt d'Dauer vun der Sonnenastralung an d'Luucht gaangen ass.

Et wier e Potential do, fir Photovoltaik ze bedreiwen. Op waarmen Deeg wier d'Photovoltaik allerdéngs manner effikass, waarm Summeren, wéi dee vum leschte Joer, wieren deemno net ideal, déi beschte Bedingung fir d'Energie vun der Sonn anzefänken hätt een am Mee, Juni.