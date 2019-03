Deen 32 Joer ale Mann hat en Donneschdeg den Owend d'Wunneng no engem Bezéiungssträit verlooss - zanterhier gëtt no him gesicht.

No engem Sträit mat der Frëndin an der gemeinsamer Wunneng ass de Patrick Kayser, esou d'Police, senger Wee gaangen. Am Fong war säin Zil eng zweet Wunneng zu Äischen, wou en duerno awer net fonnt gouf. Zanterhier feelt dann och all Spur vun him.

Dee Vermësste gëtt esou beschriwwen:

1,80 Meter grouss, 32 Joer al, schlank, hell Hautfaarf, kuerz blond Hoer an e Piercing am rietsen Our.

De Patrick Kayser schwätzt Lëtzebuergesch, wat en unhuet, ass net gewosst.

Wie weess, wou sech dee Vermëssten ophält oder ophale kéint, soll sech bei der Police Cap/Stengefort um Tel. 244301010 oder bei der Escher Police um Tel. 49975500 oder direkt beim Police-Noutruff um 113 mellen.