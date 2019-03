Potentiell hätt et der kënnen 30 ginn. 4 Mënsche wieren d’lescht Joer gestuerwen, well se keen Organ fonnt hätten.

Dat huet Protransplant um Freideg matgedeelt.

Schold dru wier haaptsächlech d’Politik, sou d’Associatioun. D’Reglement iwwert d’Organspende vu leschtem Joer wier nämlech „Wischi-Waschi“: Spideeler wiere net gezwongen, „Referenten“ ze designéieren, also eng Persoun, déi vérifiéiert, ob eng Persoun déi hirdout ass, Organspender ass oder net.

Dem Gesetz vu 1982 no kann all Mënsch, deen hirdout ass, en Organ explantéiert ginn, ausser dës Persoun huet schrëftlech uginn, datt se dat net wëll.

D’Gesetz wier gutt, mee géing net applizéiert ginn, wat wéi eng „Non-Assistance à personne en danger“ wier, sou de President vu Protransplant de Jos Buerg.