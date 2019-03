Déi Beschëllegt sinn aus där Géigend a kréien och do de Prozess gemaach.

Dat huet de Lëtzebuerger Parquet e Freideg matgedeelt.

Communiqué du parquet de Luxembourg en relation avec un braquage d'une bijouterie le 20 mars 2018 à Luxembourg-Ville

(22.03.2019)

Suite au braquage d'une horlogerie en date du 20 mars 2018 à Luxembourg-Ville, le parquet de Luxembourg avait requis l'ouverture d'une instruction. Au cours de cette instruction, il s'est avéré que les personnes qui sont susceptibles d'avoir commis ces faits à Luxembourg ont été interpellées le 21 mars 2018 dans la région de Lyon (F), sont originaires de cette région et y ont préparé les faits. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la parquet de Luxembourg a, en date du 18 mars 2019, dénoncé les faits commis dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg au parquet de Lyon. Les suspects seront dès lors jugés à Lyon pour les faits commis à Luxembourg.

De Lëtzebuerger Parquet ass am Gaangen ze préiwen, wéi eng Lienen tëscht dem Iwwerfall an der Stad an dem Tëschefall op engem franséische Peage bestinn.