Den CSV-Nationalrot huet e Freideg den Owend de Programm fir d'Europawalen ugeholl, e Samschdeg de Moien gouf deen um Kongress zu Maacher presentéiert.

Europa wier net nëmmen eppes fir déi Déck, mä fir jiddereen an d'Leit missten un dat Europa gleewen, sou de Parteipresident Frank Engel a senger Introduktioun. Dofir misste si awer spieren, dass d'Unioun e positiven Impakt op hiert Liewen huet.

Et ass e Kongress a Präsenz vum Kommissiounspresident. De Jean-Claude Juncker ass mat Standing Ovations empfaange ginn!

© Monique Kater

"Ech maache mer Suergen ëm d'Zukunft vun Europa", sot de Kommissiounspresident. Wien net geséich, datt ee grad elo Europa, dee klengste Kontinent, misst no vir dreiwen, deen hätt d'Lektioun net verstan. Et misst mat proppere Mëttele gekämpft ginn, fir datt d'Nationalisten Europa net iwwerrennen.

De Jean-Claude Juncker huet op d'Kritik u senger Kommissioun reagéiert an e kuerze Bilan gezunn. Et wier gutt geschafft ginn, zum Beispill wat de Chômage an der EU ugeet, deen duerch de sougenannte Juncker-Plang erofgaange wier. Oder beim Budgetsdefizit, deen d'Kommissioun reduzéiert hätt.

Och hie géing seng Memoirë schreiwen, esou de Kommissiounspresident un d'Adress vu senge Kritiker.