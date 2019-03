Weider Asätz hat d'Police wéinst engem Abriecher, Alkoholskontrollen an engem Accident.

An engem Feldwee tëscht Bidscht an Nacher an der Gemeng Géisdref gouf an der Nuecht op e Samschdeg d'LED-Beliichtung vun enger Bëschmaschinn ofmontéiert an geklaut.

D'Police sicht Zeien, all Hiweis ass fir den Tel. 244891000 vum Éisleker Kommissariat.

Zu Kielen hat e Freideg den Owend kuerz virun 22 Auer en Abriecher versicht, an en Haus an der Strooss "am Duerf" anzebriechen. Den Awunner hat awer komesch Geräischer héieren, war nokucken an huet den Abriecher in flagranti erwëscht. Deen Onéierlechen huet sech direkt duerch d'Bascht gemaach a konnt och vun der Police net méi fonnt ginn.

Dann huet d'Police an der Nuecht op e Samschdeg tëscht 23.30 an 3.30 Auer och Alkoholskontrollen op Uerder vum Parquet duerchgefouert - an zwar zu Ell an zu Réiden op der N22 an zu Biebereg op der N12. 159 Automobilisten hu musse blosen. An 8 Fäll war den Test positiv, 4 Chaufferen hunn de Permis mussen ofginn.

Datselwecht huet een Automobilist e Samschdeg de Moien um 5.45 Auer an der Stad an der Rue Bender musse maachen.

Vum 112 bleift en Accident vum Freideg den Owend nozedroen. Géint 7.30 Auer gouf e Kand um Vëlo um Kierchbierg an der Géigend vun der Uni vun engem Auto ugestouss a blesséiert. Op der Plaz waren d'Ambulanz an d'Pompjeeën aus der Stad.