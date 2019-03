Enn 2019, méi konkret am November, sollen d'Galeries Lafayette um Aldringen hir Dieren opmaachen.

Dat präziséiert de Promoteur, deen de Projet um Royal Hamilius entwéckelt huet, d'Firma Codic an engem Schreiwes.

13 Méint nodeems de Bail ënnerschriwwe gouf, hätt een d'lescht Woch der franséischer Chaîne d'Schlësselen iwwerreecht.

Elo sollen déi nächst Méint d'Aarbechten am Gebai fäerdeg gemaach ginn. Et wäerten tëscht 120 an 150 Leit fir d'Galeries Lafayette hei zu Lëtzebuerg schaffen.

D'Geschäft installéiert sech op net manner wéi 9.000 Metercarré an iwwer 6 Stäck, mat Panorama-Terrasse.