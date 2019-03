D'Beem hei op de Fielsen hunn net genuch Ënnergrond, fir sech kënnen unzehalen, soen d'Fierschter, kënnen also een deen anere matrappen, wa se falen.

Um "Tawioun", de Streech tëscht dem Cents an dem Neiduerf, ware virun enger Rei Méint, nëmmen déi grouss Beem erausgeholl ginn, well déi ze schwéier wieren, sou d’Explikatioun. Hei bleift plazeweis, guer näischt stoen.

Et ass eng Kooperatioun Stad Lëtzebuerg an Administration de l’Environnement, an et gëtt op en Neits op Spezialisten aus Däitschland zréckgegraff, deenen hiert Material och an den Alpen am Asaz ass.

Um Sonndeg géif ee fäerdeg mat den Aarbechten, eng nächst Etapp stéing géint Enn vum Joer um Programm, sou de Stater Schäffe Patrick Goldschmidt.

