E Sonndeg den Owend an am fréie Méindegmoie gouf et zu Déifferdeng an zu Esch e Fall vun Alkohol um Steier.

Géint 22.45 Auer e Sonndeg den Owend gouf zu Déifferdeng an der Grand-Rue ee Auto fonnt, dee queesch op der Strooss stoung. Eng Kontroll huet erginn, dass de Chauffer ze vill gedronk hat. E Méindeg um 4 Auer moies ass der Police um Boulevard Kennedy zu Esch ee Gefier opgefall, dat op engem Zebrasträif geparkt war. Och hei hat de Chauffer ze vill gedronk. Béid Persounen hunn hire Permis missen ofginn. E Méindeg de Moie géint 7.55 Auer koum et dann nach zu engem Accident op der A4 tëscht Lankelz a Féiz. Hei gouf et eng Kollisioun tëscht zwee Autoen. Op der Plaz war d'Ambulanz vun Esch, den CIS vun Esch, den CIS vu Monnerech, d'Police an de Samu vun Esch. Um 6.05 Auer war um Fridhaff eng Camionnette an de Gruef geroden, dobäi gouf eng Persoun blesséiert. Géint 9.20 Auer ass um CR103 een Auto an e Bam gerannt, och hei gouf et ee Blesséierten.