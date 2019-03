D'Police hat virum Drogenhëllefszenter 4 Männer kontrolléiert, woubäi bei engem 59 Methadonpëllen, Reizgas an e Klappmesser fonnt goufen.

De Parquet gouf iwwert de Fund informéiert an de Mann gouf verhaft. Hie koum schonn um Méindeg de Moie virun den Untersuchungsriichter. D'Persounen, déi bei him waren, goufe Protokolléiert an d'Waffe vum Mann goufe saiséiert.