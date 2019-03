Bei Prouwen, déi vum Kéis geholl goufen, goufen E-coli-Bakterien festgestallt.

D'Escherichia coli 026-Bakterie maache sech an der Woch nom Konsum vum Kéis bemierkbar, dat duerch Mo- an Daarm-Problemer an eventuellem Féiwer. Donieft kënnen, grad bei Kanner, och Problemer mat den Nieren optrieden.

De Kéis, e Crottin de Chavignol vun der Marque L.H.T respektiv Laiterie Triballat, gouf hei zu Lëtzebuerg vun Delhaize verkaf. Betraff sinn déi Produiten, déi sech bis de 5. Abrëll halen an de Code 3184670010525 hunn.

Vun den Autoritéite gëtt de Leit ofgeroden, fir dëse Produit ze konsuméieren.

De Communiqué:

Rappel d'un fromage de chèvre au lait cru dans les supermarchés Delhaize à cause de la présence de bactéries E. coli pathogènes (25.03.2019)

Communiqué par: Commissariat de gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire Les autorités de la sécurité alimentaire luxembourgeoises viennent d'être informées par les supermarchés Delhaize d'un rappel de produit suite à la présence de bactéries pathogènes (E.coli O26).

Les Escherichia coli O26 peuvent entraîner, dans la semaine qui suit la consommation, des gastro-entérites éventuellement hémorragiques, accompagnées ou non de fièvre, et pouvant être suivies de complications rénales sévères chez les jeunes enfants.

Le produit a été distribué au Luxembourg au sein des magasins Delhaize.

Il a été retiré de la vente dans les magasins concernés au Luxembourg mais une partie des stocks a été vendue.

Voilà pourquoi les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs de ne plus manger le produit suivant:

Nom: Crottin de Chavignol

Marque: Société L.H.T / Laiterie Triballat

Unité: 60 g

Date de durabilité minimale: 05/04/2019

Code EAN: 3184670010525

Numéro de lot: L 033 09

Origine: France

Seulement le produit avec le numéro de lot et la date de durabilité indiqués est concerné. Tous les autres produits ne sont pas concernés.

Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient les symptômes évoqués ci-avant sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation et la nature du germe contaminant.

