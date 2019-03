Eng Hausse vum Mindestloun, weider Congésdeeg, laangwiereg Prozeduren: d'Horesca mécht sech Suergen ëm de Secteur.

D'Horesca representéiert 2.900 Entreprisen hei am Land, am Secteur schaffen 18.000 Leit. Suerge mécht ee sech bei den Hotelieren, wou et eng staark Konkurrenz duerch Online-Plattforme wéi AirBnB gëtt. De Generalsekretär vun der Horesca François Koepp sot am RTL-Interview, et misst endlech eng Reglementéierung kommen, d’ Onlineplattform wier eng onfair Konkurrenz. Den zousätzleche Congé- a Feierdag géif den Horesca-Secteur 5 Milliounen Euro kaschten. Genee esouvill géif d’Erhéijung vum Mindestloun kaschten. Kleng Betriber hätten et duerch déi vill administrativ Paperassen, déi ee misst maachen, méi schwéier, wéi grouss Entreprisen.

© Pierre Weimerskirch / RTL Télé Lëtzebuerg

De Pierre Weimerskirch war um Méindeg an engem Café zu Esch, fir iwwert d ‘Doleance vum Secteur ze schwätzen.

