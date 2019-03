E wichtege Punkt, dee vum CNFP ervir gestrach gouf, war d'Fro vun der Berechnung vum PIB.

D'Chifferen am Lëtzebuerger Budget si méi optimistesch wéi déi vun den internationale Gremien, dat war allgemeng de Constat e Méindeg de Moien an der Finanz- a Budgetskommissioun an der Chamber. Dat nodeems de Conseil National des finances publiques, kuerz CNFP, déi ëffentlech Finanzen am Kader vun den Diskussiounen ëm de Budget 2019 ënnert d'Lupp geholl huet.

AUDIO: Finanz- a Budgetskommissioun - Reportage Claudia Kollwelter

Et wier een an engem zimlech ongewëssen Environnement, wou Lëtzebuerg allerdéngs optimistesch wier, betount den LSAP Deputéierte Franz Fayot: "Et huet keen eng Kristallkugel, et weess kee genee wat geschitt. Mä an der Vergaangenheet, an dat ass vläicht net ëmmer e gudden Indicateur, mä an der Vergaangenheet ass et ëmmer gutt ausgaangen. Vläicht ass do e gewëssen Optimismus dee matspillt."



Dem President vum CNFP, Romain Bausch no wieren net onbedéngt d'Previsioune vum Budget optimistesch, mä et misst méi verdéift ginn, wéi déi makroekonomesch Donnéeën opgestallt ginn: "Do ginn et op där enger Säit e bëssen Divergenze vun deem, wat mir zu Lëtzebuerg mengen an dat déi international Organisatioune mengen. Mir sinn do méi optimistesch wéi zum Beispill d'Kommissioun vu Bréissel wat d'Croissance ugeet fir d'nächst Joer."



Den CSV Deputéierte Gilles Roth nennt e Beispill fir déi Ënnerscheeder ze verdäitlechen: "Fir 2020 gëtt erwaart, datt de Wirtschaftswuesstem, geschat vum Statec, bei 3,8% läit. Wann ech dann déi international Gremie kucken, da läit een do ëm iwwer 1% manner héich."



E wichtege Punkt dee vum CNFP ervir gestrach gouf, war d'Fro vum Calcul vum PIB. De President vun der Finanz a Budgetskommissioun André Bauler: "Dat heescht datt mer eis do méi e réngen Dispositiv musse ginn, fir eben op extern Schocke besser kënnen ze reagéieren an déi och besser ze erfaassen."



Et kéint een net all d'Risiken aus der Welt schafen, mä dem Romain Bausch no bräicht ee fir méi Sécherheet ze hunn, en Zesummespill aus zwee Elementer: "Méi Donnéeën déi misste makroekonomesch geliwwert ginn, an dann eng politesch Decisioun, wéi vill vun deene Risiken acceptéiere mer, wëll mer mengen dee Risiko wäert sech net realiséieren."