D'Initiativ kënnt vun der Grande-Duchesse Maria Teresa, déi och am Virfeld bei eis op der Antenn war, fir iwwert de Sujet ze schwätzen.

En Dënschdeg fänkt am European Convention Center um Kierchbierg de Forum "Stand Speak Rise Up" un, bei deem et ëm sexuell Gewalt géintiwwer Fraen a Krichsgebidder oder soss sensibele Plazen op der Welt geet, do wou Vergewaltegung souzesoen als Waff benotzt gëtt.

D'Initiativ kënnt vun der Grande-Duchesse Maria Teresa, déi fir déi zwee Deeg mam Dr. Denis Mukwege, dem Nadia Murad an dem Professer Mohammad Yunus gläich dräi Friddens-Nobelpräis-Laureaten invitéiert huet. Nieft enger Rei nationalen an internationalen Experten sinn awer och betraffe Fraen um Forum, déi hir Geschicht erziele kënnen an hir Froe stellen. Et ass eng Thematik, déi ëmmer nach aktuell ass, awer och ëmmer verdrängt gëtt, esou d'Grande-Duchesse bei eis am Interview lescht Woch.

AUDIO: Grande-Duchesse Maria Teresa

Bei dësem Forum gëtt och eng offiziell App virgestallt, vun där Betraffener kënne profitéieren, fir ze mellen, wa si Affer vu sexueller Gewalt gi sinn.

D'Emissioun Kloertext op RTL Télé Lëtzebuerg steet e Mëttwoch den Owend am Zeeche vun dëser Thematik.