De Brudder vum Serge Wilmes, dem Géigekandidat vum aktuelle Parteipresident Frank Engel, huet säi Schreiwes op den Dag vum Presidentschaftsvott datéiert.

Nodeems e Méindeg op dëser Plaz d'Ausscheeden aus der CSV vum Betzder Conseiller Christopher Lilyblad thematiséiert gi war, läit RTL e weidert Demissiounsschreiwes vir.

Interessant un dësem eelere Schreiwes ass, datt dëst um Dag vun der Wal vum neien President Frank Engel verfaasst gouf, an zwar vum Brudder vum Géigekandidat Serge Wilmes, dem Dokter Philippe Wilmes.

PDF: D'Schreiwes vum Philippe Wilmes.

Wéi hien a senger Demissioun schreift, kéint sech de Philippe Wilmes net méi mat der CSV identifizéieren, well d'Partei eng reaktionär a populistesch Attitüd ugeholl hätt.

D'Aussoe vum Frank Engel ginn an deem Schreiwes als zweedeiteg beschriwwen, d'Rhetorik vum Frank Engel wier vun enger net-ugepasster Aggressivitéit markéiert.

Den Dokter Wilmes, deen och am AMMD-Verwaltungsrot ass, kënnt zur Konklusioun, datt et d'CSV geschwënn net méi géif ginn, well se sech dem Renouveau géif verschléissen. Duerfir och de Partei-Austrëtt als Konsequenz.