Ob zu Lëtzebuerg eng Moschee gebaut géif ginn, léich guer net a senge Kompetenzen, esou de Xavier Bettel an enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro.

D'moslemesch Communautéit wënscht sech eng Moschee mat engem Minarett - dat sot den neien President vun der Shoura Faruk Licina an engem Wort-Interview d'virlescht Woch.

Datt esou eng Moschee effektiv gebaut gëtt, relativéiert de Kultusminister Xavier Bettel an enger Äntwert op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierte Gilles Roth.

Wéi et heescht, léich esou eng Decisioun nämlech guer net an de Kompetenze vun engem Kultusminister; et géif och net stëmmen, datt sech de Xavier Bettel an engem Gespréich mat der Shoura ugangs Februar an deem Sënn fir oder géint de Bau vun enger Moschee ausgeschwat hätt.

De Bau vun enger Moschee, enger Kierch oder soss engem Gebai fir eng reliéis Communautéit ënnerläit - wéi all anert Gebai - dem Bautereglement, respektiv dem PAG oder dem PAP - deemno ass et un enger respektiver Gemeng fir ze tranchéieren.

Am Zeitungsinterview hat sech de President vun der Shoura fir de Bau vun enger zentraler Moschee ausgeschwat - eist Land wier dat eenzegt, wou et keng Moschee géif ginn, mä nëmmen Gebietsraim zum Beispill zu Bouneweg, Mamer, Esch a Wolz. Och e moslemesche Kierfecht géif et nach ëmmer kee ginn, sou de Faruk Licina am Gespréich mam Wort.