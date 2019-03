Sot eis Är Meenung: e Mëttwoch tëscht 12 an 13 Auer live op Radio Lëtzebuerg oder scho virdru via Repondeur, SMS, Facebook oder RTL.lu.

Iwwer d'Juegd ze debattéieren, geet seelen ouni polemesch Tëschentéin, respektiv féiert séier zu emotionellen Aussoen. Jidderee gesäit sech am Recht, all Camp verdeedegt seng Argumenter.

Wéi stitt Dir zur Juegd a wéi eng Argumentatioun vum Pro a Contra kann Iech iwwerzeegen?

Stéchwierder afrikanesch Schwéngspescht, Erhale vun der Biodiversitéit oder Verbuet vun der Fuussejuegd - alles spillt mat an d'Diskussioun.

Dir hutt d'Wuert: Sot eis Är Meenung an diskutéiert um Radio mat, dëse Mëttwoch tëscht 12 an 13 Auer, live, respektiv iwwert de Repondeur 13 33, eng SMS op de 60 330, via d'RTL-Facebook-Säit oder hei op RTL.lu.

Mellt Iech elo zu Wuert zum kontroversen Thema Juegd.