Direkt zwee Mol konnten d'Beamte zu Esch an der Nuecht op en Dënschdeg Droge saiséieren.

Eng éischte Kéier war dat um Méindeg géint 23 Auer. E Mann war opgefall, deen de falsche Wee duerch d'Rue Remparts gefuer ass. Hie gouf kontrolléiert an d'Beamten hu festgestallt, datt de Mann ënner Afloss vun Droge stoung. Bei him goufen och nach 6.6 Gramm Haschisch séchergestallt. De Chauffer koum fir eng Blutt- an Urinprouf an d'Spidol an de Mann gouf wéinst Drogebesëtz a Fueren ënner Drogenafloss protokolléiert.

Knapp 2 Stonne méi spéit konnt op engem Parking vun engem Akafszentrum zu Esch Lalleng zwou Persoune lokaliséiert ginn, déi wuel an engem Auto Droge konsuméiert hunn. D'Beamten hunn d'Gefier, wat do stoung, kontrolléiert an dobäi ass hinne de séisse Geroch vu Marihuana opgefall. Si hunn am Auto e gefëmmte Joint esou wéi Haschisch a Marihuana konnte sécherstellen. Bei der Persoun, déi um Bäifuerersëtz souz, gouf dann nach weider Haschisch fonnt. Droge goufe saiséiert a béid Persoune goufe protokolléiert.