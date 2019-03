De Charel Unsen kritt ë.a. Prise illégale d'intérêts virgeworf an och eng Fra ass ugeklot, wéinst Korruptioun. Et geet ëm de Verkaf vun Terrainen.

Wéinst ë.a. Prise illégale d'intérêts steet zanter en Dënschdeg de Moien den Ex-LSAP-Buergermeeschter vu Sandweiler Charel Unsen an der Stad virun de Riichteren. Dem 72 Joer ale Mann, vu Beruff Affekot, gëtt virgehäit, Enn 2010 en Terrain vun enger Fra zu engem Virzuchspräis kaaft ze hunn; d'Fra vu 46 Joer kritt hirersäits ë.a. wéinst Korruptioun de Prozess gemaach.

Iwwerdeems d'Gemeng der Fra fir en Terrain vun 3 Ar ronn 70.000 Euro den Ar bezuelt hat, huet de fréiere Gemengepapp fir säi vun 9 Ar just eng 16.500 Euro den Ar misse ginn! No där Transaktioun hat d'Fra op der Gemeng eng voll Tâche als Botzfra kritt. Den Ex-Buergermeeschter huet en Dënschdeg all d'Reprochë bestridden an d'Fra sech net méi u vill erënnert ...

... an deem Mooss, dass de President vum Geriicht zu hir sot: "Et huet een och d'Gefill, wann een den Dossier liest, dass Dir net vill heivu wësst!" An zum Charel Unsen: "Et huet een d'Impressioun, dass dat hei vun A bis Z op Ärer Mëscht gewuess ass!"

En Enquêteur vun der Police judiciaire huet ausgesot, Ufank 2012 mat der Affär befaasst ginn ze sinn; ë.a. koum et zu Perquisitioune beim fréiere Gemengepapp a bei der Fra doheem, respektiv op der Gemeng. Déi hunn erginn, dass am Summer 2008 festgehale gouf, et sollt zu engem Tausch vum klengen Terrain mat der Gemeng kommen; am Hierscht hätt et allerdéngs keen Accord méi dofir ginn. Am Fréijoer 2009 ass de Charel Unsen Buergermeeschter ginn, am Wanter 2010 hat de Gemengerot d'Terraine reklasséiert, wat den zoustännege Ministère awer refuséiert hat, am Summer gouf e Compromis ënnerschriwwe mat Privatleit fir de Verkaf vun den Terraine fir 460.000 €, deen allerdéngs am Hierscht vun der Fra refuséiert gouf. Amplaz dovu koum et zu engem Compromis mam Schäffen- a Gemengerot fir 215.000 Euro a mat der Koppel Unsen fir 150.000 €. Am Wanter 2011 krut d'Fra eng voll Tâche als Botzfra an déi 215.000 Euro vun der Gemeng, am Fréijoer dunn 150.000 € vun der Koppel Unsen an 100.000 Euro sou.

De Charel Unsen krut vum Riichter ë.a. d'Fro gestallt, wéi et zu sengem Intressi fir deen Terrain koum: D'Fra wär deen net lassginn an hätt him e fir 150.000 Euro ugebueden; dee Präis wär fir hien an der Rei gewiescht, obwuel den Terrain engem Expert no nëmme 5.000 Euro den Ar wäert war. Wouropshin de Vertrieder vum Parquet, de Procureur d'État Jean-Paul Frising, gefrot huet, Zitat: "Wollt Der eng Wiss fir ze grillen?" An de President vum Geriicht gemengt huet: "Är Explikatioune mussen awer glafwierdeg sinn! Dir hat deen Terrain am Bléck!" Wat den Ex-Buergermeeschter kontestéiert huet. D'Fra dann, déi zanterhier vun der Gemeng entlooss gouf, huet betount, de Präis fir de Charel Unsen wär net deeselwechte gewiescht, well deen Terrain an enger Gréngzon war. An de fréiere Gemengepapp hätt dat Ganzt net vu vir bis hannen an de Grapp geholl, mä si wär dat gewiescht, sou d'Fra.

Dëse Prozess kéint e Mëttwoch op en Enn kommen.