De Verbrauch vu Glyphosat an der Landwirtschaft hei am Land ass substanziell iwwert déi lescht Jore gekuckt réckleefeg - dat äntweren d'Ministere Romain Schneider a Carole Dieschbourg op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum ADR-Nord-Deputéierte Jeff Engelen.

De Statistiken no goufen 2016 ronn 13.000 Kilo vun dësem gëftegen Herbizid op Lëtzebuerger Felder gesprëtzt - 5 Joer virdru waren et nach ronn 4.000 Kilo méi.

D'CFL hirersäits hu bannent de leschten 10 Joer ronn 10.500 Liter vum Produit "Roundup" kaf; och dëse Gebrauch wier staark réckleefeg, heescht et.

D'Benotze vu Sprëtzmëttel op Gréngflächen a Gemengen ass iwwerdeems zanter 2016 verbueden.

Am Regierungsprogramm vun der blo-rout-grénger Koalitioun ass jo virgesinn, den Asaz vu Glyphosat komplett bannent den nächste Joren ze verbidden.

D'lescht Woch hat et virun engem Geriicht zu San Francisco en decisiivt Uerteel géint d'Bayer-Duechter Monsanto ginn, wëll Roundup als kriibserreegend ugesi gouf. An enger zweeter Phas mussen d'Riichter elo iwwert d'Dedommagementer tranchéieren - eleng an den USA ginn et an deem Sënn eng 11.200 Kloe wéinst Glyphosat géint Monsanto.

Zanter dem éischte Glyphosat-Verdikt 2018 huet d'Firma ewell eng 30 Milliarden Euro Perte missten notéieren.