Um 4 Auer en Dënschdeg de Moien gouf op engem Terrain vun enger Entreprise Diesel aus dem Tank vun engem Camion gezaapt.

En Zeien hat gesinn, datt um Terrain en Auto stoung. Verdächteg dorunner war, dat d'Diere vum Auto op waren, d'Luuchten un an d'Gefier hannert engem Camion stoung. Dowéinst huet den Zeien op d'Police alarméiert.

An tëscht war de verdächtege Won awer weidergefuer, dat a Richtung Heischent. Hei konnt d'Gefier vun der Police erëmfonnt ginn, datt kuerz virum Duerf. De Chauffer hat säi Gefier um Terrain vun enger anerer Entreprise, déi am Agang vum Heischent op der N15 situéiert ass, ofgestallt a louch am Auto ze schlofen. Wéi sech erausgestallt hat, war effektiv Diesel aus engem Camion zu Nidderfeelen ofgezaapt ginn an am verdächtege Gefier konnten 2 Kanister mat eben Diesel séchergestallt ginn. De Parquet gouf informéiert, d'Donnéeë vum Mann goufen opgeholl, hie gouf protokolléiert an d'Kanister mam Diesel goufe saiséiert.