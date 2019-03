Bis ewell goufen et nach keng Cabinete vun Dokteren, déi beim Gesondheetsministère e finanziellen Zouschoss gefrot hätten, fir e Regroupement ze grënnen.

Zanter Enn zejoert besteet dës Méiglechkeet vun enger Prime, fir datt Generalisten derzou encouragéiert gi sollen, fir sech a Cabineten zesummenzeschléissen - wéi gesot goufen awer déi lescht Méint iwwer keng Suen fir esou e Schrëtt beim Ministère ugefrot.

Ee vun de Critèren, fir dës Installatiouns-Prime fir e Regroupement vun Cabineten ze kréien ass et, d'Dieren vum Cabinet owes méi laang op ze hunn, respektiv och um Weekend , oder op Feierdeeg - esou sollen och d'Urgencen entlaascht ginn.

Dat äntwert de Gesondheetsminister Etienne Schneider op eng parlamentaresch Fro vun den DP-Deputéierte Carole Hartmann a Gilles Baum.

Weider ass et d'Präzisioun, datt eng Evaluatioun vun de Maisons Médicales amgaangen ass, sou datt d'Offer am ganze Land ënnersicht gëtt, och am Osten.