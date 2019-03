Géint 7.20 Auer koum et um CR226 tëscht Conter an Izeg zu engem Accident. En Auto war do ënnert d'Remorque vun engem Convoi exceptionel geroden.

Éischten Informatiounen no koum eng Persoun blesséiert an d'Spidol. D'Streck ass fir de Moment gespaart. © Domingos Oliveira/RTL