"Si stinn am Déngscht vun de Bierger an dofir wëlle mir hinnen en attraktive Kader bidden", dat sot d'Inneministesch Taina Bofferding de Mëttwoch de Moien.

D'Gemengen sollen zukunfts-fit gemaach ginn! Dat huet d'Inneministesch Taina Bofferding e Mëttwoch de Moie bei der Presentatioun vun de Changementer am Gemengesecteur betount. Zesumme mam Syvicol, der FGFC an dem Landesverband, konnt ee sech op d'Ëmsetzung vum Accord salarial aus der Fonction publique fir de Gemengesecteur eenegen. Donieft goufen awer och aner Mesuren presentéiert.

Fir besser Konditioune fir déi Jonk ze schafen, huet d'Inneministesch annoncéiert, datt d'Stagezäit vun 3 op 2 Joer verkierzt an d'80-80-90-Reegel ofgeschaaft gëtt. E wichtege Punkt wier och d'Vereenbarkeet vu Beruff a Famill, wou sech eppes deet a punkto extraordinär Congésdeeg. Déi 10 Deeg vum sougenannte Pappecongé solle réckwierkend op den 1. Januar vun dësem Joer gëllen, wou d'Leit déi zum Beispill op Zäitspuerkonten ugerechent kréien.

Ronn 15.000 Leit schaffen aktuell am Gemengesecteur, mä et géifen der och ëmmer méi gebraucht ginn. Wat d'Rekrutmentesprozeduren ugeet, sollen déi moderniséiert ginn. Den Opnamexamen soll reforméiert ginn. Et wéilt een Examen hunn, déi méi zilorientéiert sinn. Wou Wëssen ofgefrot gëtt, virun allem an den Domainer, wou een dono schafft a mat deenen ee confrontéiert ass.

Och den definitiven Examen, fir agestallt ze ginn, gëtt ugepasst. Wat de President vum SYVICOL, Emile Eicher begréisst: "Mir hunn extrem Retarden bei der Astellung, an dat bei enger wuessender Bevëlkerung. Dofir si mer och frou datt an Zukunft méi dacks Examen gemaach ginn."

Vu Säiten vun der Fonction publique géing sech vill doen, seet de Marco Thomé President vun der FGFC, an dofir wier een aktuell dobäi ze kucken, ob een d'Entwécklunge beim Staat op de Gemengesecteur iwwerdroe kann: "Et muss ee kloer feststellen, datt de Gemengesecteur net grad de Staatssecteur ass. Mir sinn bei de Gemengen confrontéiert mat der Autonomie communale, wat awer net verhënnert, datt a ville Gemengen d'Erausfuerderungen ähnlech sinn."

Mat de konkrete Pisten, déi presentéiert goufen, wëll een e staarkt Signal un de Gemengesecteur ginn, fir hinnen en agreabelen Aarbechtskader ze ginn, wou och hir Kompetenze valoriséiert sinn. Wichteg wier et, fir domat och de Besoine vun de Gemengen entgéintzekommen, huet d'Inneministesch nach ënnerstrach.

Schreiwes vum Gouvernement

La ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding, a présenté ensemble avec les représentants du Syvicol, de la FGFC et de la FNCTTFEL des mesures prévues pour améliorer les conditions de travail des 15.000 personnes travaillant dans le secteur communal.

Taina Bofferding a souligné l'importance que le personnel du secteur communal joue pour préparer les communes aux défis du 21e siècle:

«Modern Gemenge brauchen héichqualifizéiert a motivéiert Personal. Si stinn all Dag am Déngscht vun eise Biergerinnen a Bierger. Mir wëllen hinnen en attraktive Kader dofir bidden.»

Parmi ces mesures, pour lesquelles un accord a été trouvé entre les partenaires, figurent la transposition de l'accord salarial du 15 juin 2018 de la Fonction publique pour le secteur communal ainsi que des mesures spécifiques.

Des meilleures conditions pour les jeunes:

• la fixation de la durée du stage à deux ans (au lieu de trois), avec maintien de la possibilité d'une réduction de stage d'une durée maximale d'une année;

• la réduction d'office d'un an de stage pour les agents recrutés après le 1er septembre 2017;

• la suppression des indemnités de stage réduites (règle dite des '80/80/90'), avec un retour au système applicable auparavant, c'est-à-dire des indemnités de stage fixées pour la plupart des groupes de traitement au quatrième échelon du grade de début de carrière;

• les effets de ces mesures sur la rémunération s'appliqueront rétroactivement à partir du 1er janvier 2019.

Meilleure conciliation entre vie privée et travail:

• les nouvelles règles concernant les congés extraordinaires, p. ex. le congé de paternité de 10 jours, seront appliquées rétroactivement pour la période du 1er janvier au 1er septembre 2018, la différence sera ajoutée au compte épargne-temps;

• les agents communaux seront assimilés aux agents de l'État dans l'application des dispenses de service considérées comme temps de travail;

• le 9 mai, journée de l'Europe, sera fixée comme jour férié également pour le secteur communal.

La carrière des agents de transport revalorisée:

• certains allongements de grade pour les agents de transport seront réintroduits.

Le recrutement et la formation modernisée:

• l'examen d'admissibilité sera reformée tant sur la forme que sur le fond, avec une digitalisation des procédures et une meilleure adaptation des examens aux besoins réels des communes. Cette réforme s'appliquera à partir de l'année 2020;

• la formation des agents communaux en période d'essai sera reformée suivant la modèle de la formation des agents de l'État;

• les examens d'admission définitive et les examens de fin de formation spéciale seront également adaptés.