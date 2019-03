Op der Grenz zur Belsch gëtt elo vun der Arméi een Zonk opgeriicht ginn, fir dass keng infizéiert Wëllschwäin an de Grand-Duché erakommen.

Dës Woch scho gouf dermadder ugefaangen an d'Ofspärung kéint deemno wéi och dës Woch scho prett sinn, huet et leschte Mëttwoch op enger Pressekonferenz vun der Ëmweltministesch zesumme mam Landwirtschaftsminister geheescht.

D’Clôture sollt déi, déi d’Wallonie scho stoen hätt, verstäerken an dotëscht hätt ee jo dann eng sougenannt Zone Blanche, an där all d’Schwäi géinge geschoss ginn. Zoustänneg fir d’Opriichte vun deem Zonk si jo d'Ponts et Chaussées an d’Arméi.

Den Drot gëtt tëscht Lénger bei Péiteng a Grass gezunn, also bis bal op d’Grenz bei d’Miwwelgeschäft.

Déi nächst Woch en Dënschdeg wäert d’Press op der Plaz iwwer d’Aarbechten um Zonk an iwwer soss Detailer informéiert ginn.