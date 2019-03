E Papp kritt viru Geriicht eng Rei Vergewaltegunge vun 3 vu senge Kanner tëscht 2006 an 2012 virgehäit.

18 Joer Prisong, woubäi et am Ermiesse vun de Riichter léich, ob Sursis gesprach gëtt oder net: Dat war d'Fuerderung vun der Vertriederin vum Parquet, e Mëttwoch den Owend, um Stater Geriicht an enger presuméiert ellener Familljegeschicht.

Engem Papp waren eng Rei Vergewaltegunge vun 3 vu senge Kanner, tëscht August 2006 an Abrëll 2012, virgehäit ginn; zu Déifferdeng, Iwwersiren an op de Philippinne wär et zu de Virfäll komm.

Den 8. Mee gëtt d'Uerteel gesprach.