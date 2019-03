De Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel war um Donneschdeg op Invitatioun vum chinesesche Premier um Wirtschaftsforum zu Boao an der Provënz Hainan.

Do krut de Premier och d'Geleeënheet iwwer d'Relatiounen tëscht China an dem Grand-Duché ze schwätzen an och déi enk Zesummenaarbecht tëscht béide Länner ervirzesträichen.

De Besuch a China huet vill Friichten gedroen, erkläert de Xavier Bettel.



"Déi éischt Saach ass, dass mir eng Rëtsch vun Accorde konnten ënnerschreiwen. Dat ass mat der Lëtzebuerger Bourse zum Beispill, dass een och an Zukunft fir d'Investisseure méi Garantien huet, fir och Investissementer kënnen ze maachen.

An dat ass och déi Kollaboratioun, déi mir hunn, wou eng chinesesch Initiative komm ass, fir géigesäiteg – an dat ass do, wou ech insistéieren- fir géigesäiteg och méi enk kënnen zesummen ze schaffen. An dat an der Wirtschaft, dat an der Kultur, och an der Logisitik, wou der wësst, dass Lëtzebuerg am Moment eleng op de Fluchhafe vun Jeongjo 27 Flich huet mat der Cargolux. Dat heescht, wou et wierklech och een Interêt gëtt vu Lëtzebuerger Säit."



Et soll ee sech net ëmmer als Konkurrenten a Rivale gesinn, mee och kucken, wéi ee kéint zesummeschaffen, esou de Premier. Lëtzebuerg wär nämlech e Land, wat iwwerzeegt wär, dass Multilateralismus vum Zesummeschaffe mat deenen Aneren een Erfollegsmodell ass an dofir géing d'Regierung weider an déi Richtung schaffen, sou de Xavier Bettel.

Bei menger Ouverturesried um Boao Forum a China hunn ech mech fir den Ausbau vun de Wirtschaftsrelatiounen tëschent Asien an Europa ausgeschwat a mech mat Wirtschaftsvertrieder getraff fir hinnen d’Viirdeeler vun eisem Wirtschaftsforum presentéiert. pic.twitter.com/jqqbVMTSSq — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) March 28, 2019

Hei d'Schreiwes vum Staatsministère:

Xavier Bettel intervient au Forum de Boao pour l'Asie (28.03.2019)

Communiqué par: ministère d'État

Lors de son déplacement en Chine, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, est intervenu le 28 mars 2019 à la cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle du Forum de Boao pour l'Asie, qui a lieu à Hainan et qui est consacrée cette année au thème «Shared Future, Concerted Action, Common Development».

Lors de son discours, le Premier ministre luxembourgeois a souligné l'importance de l'intensification des liens entre l'Asie et l'Europe: «La stratégie de l'Union européenne visant à relier l'Europe et l'Asie, fondée sur les principes de la viabilité au niveau financier, environnemental et social, de la stabilité et du développement durable, fournit le cadre nous permettant de rechercher des synergies entre les pays européens et ceux d'Asie.»

«Ce forum nous offre une plateforme d'échange, où, dans un esprit d'ouverture et de coopération mutuellement bénéfique, de dialogue et de responsabilité partagée pour les défis qui nous concernent tous, nous sommes prêts et disposés d'apprendre les uns des autres», a estimé le Premier ministre.

Lors d'une entrevue avec le Premier ministre de la république de Corée, Lee Nak-yon, les deux chefs de gouvernement ont fait le point sur les dossiers bilatéraux et l'évolution des relations depuis la visite de Xavier Bettel en Corée, en juillet 2018. «Une longue amitié lie les peuples coréens et luxembourgeois depuis que des volontaires luxembourgeois ont combattu lors de la guerre de Corée pour la liberté du peuple coréen», a déclaré Xavier Bettel.

Avec son homologue laotien, Thongloun Sisoulith, le Premier ministre a discuté des liens entre le Luxembourg et le Laos. Il a soulevé que l'ouverture d'une ambassade luxembourgeoise au Laos souligne l'intensité de ces liens, qui se traduisent aussi par les investissements luxembourgeois en matière de coopération au développement. Le programme actuel qui couvre la période 2016 à 2020 prévoit ainsi des investissements à hauteur de 75 millions d'euros, visant principalement à contribuer à éradiquer la pauvreté.

Le forum a en outre permis à Xavier Bettel de rencontrer de nombreux décideurs économiques asiatiques ce qui lui a permis de promouvoir le Luxembourg.