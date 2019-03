Zu Diddeleng an der Lëtzebuerger Strooss war an der Nuecht op e Freideg géint 2 Auer ee Chauffeur mat sengem Gefier an ee geparkten Auto gerannt.

Wéi den 112 de Freideg de Moie mellt, gouf eng Persoun blesséiert. Ee Blesséierte gouf et och bei engem Kichebrand en Donneschdeg den Owend an der Rue Engelbert Neveu zu Hamm. Géint 22.40 Auer war tëscht Réimech a Bech-Klengmaacher eng Camionnette a Brand geroden. Et ass kengem eppes geschitt. Zu Huewel hat et en Donneschdeg den Owend kuerz no 19.30 Auer ee Kamäibrand ginn an zu Esch an der Rue Barbourg war an engem Hangar Offall a Brand geroden a schlussendlech stounge géint 19.30 Auer en Donneschdeg den Owend op engem Haff um Scheedgen Hecken a Flamen.