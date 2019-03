Ufank 2015 gouf de Chantier vum Royal Hamilius lancéiert, Enn Mäerz ass mat der offizieller Straussefeier en neie Meilesteen erreecht.

E Freideg 29. Mäerz war déi offiziell Straussefeier vum Royal Hamilius, dat heescht de Réibau ass komplett fäerdeg. Elo geet et un d’Finitioun.

Eng RTL-Ekipp war bei der Visitt vum Chantier dobäi.

De Komplex Royal-Hamilius soll am Mee d'nächst Joer seng Dieren opmaachen. Am Projet sinn 7.000 Metercarré virgesi fir Logementer, 16.000 fir de Commerce an 10.000 fir Büroen. Am Ganze ginn 3 Residenze gebaut: den Royal-Monterey, den Royal-Hamilius an den Royal-Aldringen. Déi klengsten Unitéit doranner si Studioe vu 36 Metercarré an de Maximum läit bei 257 Metercarré fir d'Penthouse. De Verkafspräis fänkt u bei 10.500 Euro pro Metercarré.

Nieft de Galeries Lafayette kommen och d'Fnac an de Supermarché Delhaize an den neie Komplex.