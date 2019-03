De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn war Invité um Plateau am Journal vun RTL Télé Lëtzebuerg.

Virop war et d'Fro un de Jean Asselborn: Wär et net besser d'Britten géifen an der europäescher Famill bleiwen ? Rationell missten d'Brite sech dat Ganzt nach eng Kéier iwwerleeën, sou de Lëtzebuerger Ausseminister.

Sujete waren och een zweete Referendum, d'Roll vum Labour-Chef Jeremy Corbyn an d'Neiwalen als Optioun.

De Frank Goetz féiert duerch d'Gespréich mam Jean Asselborn.

RTL NEWS: Groussbritannien Brexit-Accord nees vu Parlament refuséiert, Brexit-Sommet den 10. Abrëll