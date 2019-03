Zu engem méi uergen Accident war et um Freidegowend tëschent Leideleng an der Cloche d‘Or komm.

Aus bis ewell net gekläerte Grënn war en Automobilist vun der Strooss ofkomm, widder e Bam gerannt an ass schlussendlech am Summerwee um Daach leie bliwwen.

Well de Mann am Ufank net uspriechbar war, hu Passante richteg iwwerluecht an hie scho virum Antreffe vun de Pompjeeën aus sengem Auto gezunn. D‘Pompjeeë konnten de Mann doropshi stabiliséieren, ier hie mat enger Ambulanz an d'Spidol komm ass.

De Schock vum Accident war esou staark, datt duerch den Opprall e Bam gebrach ass, dësen huet du misse mat der Motorsee kleng gemaach a vun der Strooss geraumt ginn. Fir d‘Dauer vun de Rettungs- an Opraumaarbechte war d‘N4 tëschent Leideleng an der Cloche d‘Or gespaart.

Am Asaz waren d‘Pompjeeë vu Leideleng an aus der Stad Lëtzebuerg an d‘Police.