De Mäerz 2019 huet mat idealem Weekend-Wieder Äddi gesot, dat mat ëm 20 Grad um Samschdeg an och vill Sonn a guddem Wieder um Sonndeg.

Am Grand-Duché an och an der Groussregioun goufe mer dëse Weekend vum Wieder verwinnt. Vu Spadséiere goen, iwwer grillen, bis gemittlech am Gaart oder op der Terrasse leien, konnt ee villes maachen.

Dofir dann eng Fro vun eis un Iech.

Dir wëllt eis weisen, wéi der vum Wieder profitéiert hutt? Lued eis är Impressioun vun leschte Mäerzweekend erop.