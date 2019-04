De CEO vu bis elo, de Bert Habets, huet sech entscheet, aus perséinleche Grënn als CEO an och als Member vum Conseil vun RTL Group opzehalen.

Et gëtt Changementer un der Spëtzt vun RTL Group, dat huet d'Societéit, déi och d'Mammenhaus vun RTL Lëtzebuerg ass, e Méindeg de Mëtteg matgedeelt.

De Bert Habets hält als CEO op, dee Posten iwwerhëlt elo den Thomas Rabe.

Den Thomas Rabe war bis elo President vum Conseil, do iwwerhëlt dës Tâche elo de Martin Taylor, Stellvertrieder gëtt den James Singh.

Den Thomas Rabe bleift iwwerdeems President vum Conseil a CEO vu Bertelsmann.

Schreiwes vun RTL Group

Verwaltungsrat der RTL Group S.A. ernennt Thomas Rabe zum neuen CEO

Luxemburg, 1. April 2019, 12.00 CET – Der Verwaltungsrat der RTL Group hat seinen Vorsitzenden Thomas Rabe mit Wirkung zum heutigen Tag auf die Position des Chief Executive Officer (CEO) berufen. Bert Habets hat sich entschieden, aus persönlichen Erwägungen als CEO und Mitglied des Boards der RTL Group zurückzutreten. Martin Taylor, derzeit stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der RTL Group, ist zum Vorsitzenden und James Singh zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt worden.

Thomas Rabe bleibt zugleich in Personalunion Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann. Martin Taylor bleibt Chairman des Nomination and Compensation Committee der RTL Group und James Singh weiter Chairman des Audit Committee.

Martin Taylor, Verwaltungsratsvorsitzender der RTL Group, betonte: „Ich danke dem Board of Directors für das Vertrauen, mich zum neuen Vorsitzenden zu ernennen. Gleichzeitig möchte ich mich bei Thomas Rabe bedanken, dass er die Position des Chief Executive Officer der RTL Group übernommen hat. Thomas Rabe ist ein erfahrener Medienmanager mit hervorragenden Kenntnissen des TV-Geschäfts und der RTL Group."

Thomas Rabe, CEO der RTL Group und Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, erklärte: „Wir danken Bert Habets für mehr als 20 Jahre in unterschiedlichen Führungsfunktionen bei der RTL Group und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Die RTL Group wird sich weiter auf drei Prioritäten konzentrieren: der Stärkung der Kerngeschäfte TV, Radio und Inhalte-Produktion, den Aufbau lokaler Video-Streaming-Champions sowie den Ausbau ihrer Werbetechnologie-Geschäfte. Ich freue mich sehr, dass Martin Taylor und James Singh die Führung im Verwaltungsrat übernehmen und mich – zusammen mit allen weiteren Mitgliedern des Boards of Directors – in meiner neuen Rolle als CEO der RTL Group unterstützen."

Thomas Rabe ist mit der RTL Group sehr eng verbunden. Im Jahr 2000 wurde er Chief Financial Officer und Mitglied des Executive Committee der RTL Group. Dem Verwaltungsrat trat er 2006 bei und wurde 2012 dessen Vorsitzender. Im Jahr 2006 wurde er zum Finanzvorstand und 2012 zum Vorstandsvorsitzenden von Bertelsmann berufen.

Martin Taylor war in verschiedenen Funktionen für Unternehmen, im Bankgeschäft, im Journalismus und für politische Organisationen tätig. Insbesondere war er CEO der britischen Bank Barclays von 1993 bis 1998 und Aufsichtsratsvorsitzender der Syngenta AG von 2005 bis 2013. Seit 2013 war als externes Mitglied des Financial Policy Committee der Bank von England tätig. Dem Verwaltungsrat der RTL Group gehört er seit Gründung des Unternehmens im Jahr 2000 an, seit Dezember 2004 als Vice Chairman.

James Singh startete für Nestle Kanada als Finanzanalyst im Jahr 1977 und war für das Unternehmen bis 2000 in unterschiedlichen Managementfunktionen tätig, als er zum Senior Vice President Akquisitionen und Unternehmensentwicklung in der Nestle-Zentrale in Vevey in der Schweiz ernannt wurde. Singh war Vorstandsmitglied und Finanzvorstand von Nestle von 2008 bis 2012. Nach einer 35jährigen Nestle-Karriere ging er am 31. März 2012 in den Ruhestand. Er war als Chairman of the Finance Committee des European Roundtable Table tätig und ist Trustee der International Integrated Financial Reporting Foundation. Er ist zudem Executive Chairman von CSM Bakeries Solutions und Independent Director von Great West Lifeco.