An der Belsch gouf de Virus ewell bei iwwer 700 Déierekadaveren nogewisen.

Zanter dem 13. September d'lescht Joer, wou déi zwee éischt Fäll vun der Afrikanescher Schwéngspescht bei Etalle, eng 20 Kilometer vun der Lëtzebuerger Grenz, festgestallt goufen, goufen 140 Analysen hei am Land gemaach. All waren negativ, sou den Dokter Félix Wildschütz, Direkter vun der Veterinärsinspektioun.

E Bléck op d'Kaart vun der belscher Provënz Lëtzebuerg, an et gëtt ee sech es bewosst, datt do, di aner Säit vum Drot, d’Situatioun eng ganz aner ass. Do gouf et bis virun enger Woch 708 positiv Fäll. Een zu Differt, um Bord vun der belscher Schutzzon.

Sou laang et kee Fall zu Lëtzebuerg gëtt, kann een och nach fräi an de Bësch goen. D’Leit sollen awer d’Hënn un d’Léngt huelen.

Am Fall, wou een e Kadaver vun engem Wëllschwäin am Bësch gesäit: Net upaken an direkt op der Hotline vun der ANF mellen. Hei gëllt d’Nummer 40 22 01 - 666.